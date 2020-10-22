В Тюмени экс-начальника колонии лишили звания полковника за взятки от осужденных. Фото: Вадим Бегун

Суд рассмотрел апелляционное представление и жалобы по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 1 УФСИН по Тюменской области. Ранее мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы, теперь же его лишили звания полковника.

Напомним, что начальник колонии с января 2016 года по июнь 2019 года получил от осужденных и их знакомых взяток почти на 12 миллионов рублей. Например, местный бизнесмен, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, через посредника передал мужчине более 2,7 миллиона рублей. Тот, в свою очередь, разрешил предпринимателю продавать продукты питания прямо в колонии.

От другого осужденного он получил однокомнатную квартиру, машино-место и деньги на общую сумму свыше 8,6 миллиона рублей. Еще двое бесплатно изготавливали для него в колонии мебель. Кроме того, начальник колонии незаконно хранил более 2,2 тысячи боевых патронов. В итоге его лишили свободы на восемь лет.

– Настаивали на лишении подсудимого специального звания – полковника внутренней службы, но суд этого не сделал. В связи с этим было внесено апелляционное представление. Апелляционные жалобы поступили от адвоката осужденного и одного из потерпевших. Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор и лишила бывшего начальника колонии звания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.