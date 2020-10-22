«Встречный авто ослепил фарами»: на тюменской трассе насмерть сбили мужчину

На тюменской трассе насмерть сбили мужчину. Фото: ГИБДД по Тюменской области.

На пятнадцатом километре автодороги Ялуторовск – Ярково накануне, 21 октября, вечером водитель Kia Rio сбил мужчину. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным.

– Корейская иномарка сбила 46-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина шел в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водитель, наехавший на автомобиле на пешехода, отметил, что он попросту не увидел на дороге человека, так как его ослепили фары едущей по встречной полосе машины.

В результате ДТП пострадала и 25-летняя жительница Тюмени. Женщина получила различные травмы.