Еще один smart-ФАП начал работать в Нижнетавдинском районе

Еще один smart-ФАП начинал работать в Нижнетавдинском районе. Фото - Дарья Ровбут.

В Нижнетавдинском районе запустили пятый из шести фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие ФАПа отпраздновали жители села Конченбург.

До этого фельдшеру приходилось работать в здании, не совсем приспособленном для оказания медицинской помощи. Людям ФАП понравился: входная группа сделана с учетом нужд инвалидов, просторные светлые помещении, новое медицинское оборудование. Жителям села стал доступен и компьютер, теперь им доступны все современные информационные технологии: от электронных медицинских карт до онлайн-консультирования с узкими специалистами из областной больницы № 15 (с. Нижняя Тавда) и ОКБ № 1 (г. Тюмень).

– До конца осени нам осталось открыть всего один новый ФАП, в поселке Тукман. Он практически готов, так что это вопрос ближайшего времени. И должен сказать, что это была хорошая командная работа всех заинтересованных сторон. Не сомневаюсь, что на достигнутом мы не остановимся. И постараемся, чтобы в следующем году в нашем районе появились еще новые ФАПы, – сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, который также присутствовал на открытии пункта, в свою очередь отметил, что для всех, кто не верил, что на селе можно организовать медицинскую помощь не хуже, чем в городах, эти ФАПы должны быть наглядной демонстрацией.

– А жителей села Конченбург и вообще всех нижнетавдинцев мы просим только об одном: заботьтесь о своем здоровье. Особенно в нынешнее время. Например, не пренебрегайте возможностью поставить прививку против гриппа. В ФАПах вакцина есть, и прививку поставить можно. Приходите, – добавил главный врач областной больницы № 15 Анатолий Смоляренко.