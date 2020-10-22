«Шанель», «Версаче», «Кельвин Кляйн»: на тюменской таможне задержали «модный» груз на 40 миллионов рублей

На тюменской таможне задержали «модный» груз на 40 миллионов рублей.

На тюменской таможне (российско-казахстанская граница) задержали более трех тонн контрафактной одежды популярных брендов. Подделки стоимостью порядка 40 миллионов рублей пытались ввезти из Киргизской Республики.

Таможенники отмечают, что среди одежды были подделки таких популярных торговых марок, как Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Converse, New Balance, Levi’s. Все вещи были упакованы в полимерные пакеты и расфасованы по мешкам.

– В фуре нашли носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки. Оказалось, что одежда от Armani и Asics произведена в Турции, Converse – в Корее, Chanel и Versace – в Киргизской Республике. Страну происхождения остальной одежды от якобы известных брендов установить не удалось, – рассказали в пресс-службе тюменской таможни.

Теперь нарушителей ждет уголовное наказание. С начала 2020 года мобильными группами таможни выявлено около 80 тысяч единиц контрафактных товаров, передает «МегаТюмень».