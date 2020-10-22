В Тюмени мужчина обкрадывал магазины ради наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную отдела тюменской полиции поступило сообщение о краже, совершенной в продуктовом магазине. Сумма заявленного ущерба составила порядка шести тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Опросив сотрудников магазина и свидетелей, а также просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого. В скором времени было установлено местонахождение предполагаемого злоумышленника.

– Полицейские задержали 38-летнего жителя Тюменского района, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Как установлено в ходе работы с задержанным, мужчина употребляет наркотические средства, ему необходимы были деньги, которые он хотел получить с реализации украденного, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания ОП № 6 возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.