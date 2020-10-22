Бывшая супруга чуть не стала жертвой пьяного тюменца. Фото: Вадим Бегун

Участковому уполномоченному полиции поступило сообщение от жительницы села Южно-Плетнево Юргинского района о том, что ей угрожают расправой. Женщина проживает на одной территории с бывшим супругом, в один из дней они сильно повздорили.

– Во время совместного распития алкоголя между бывшими супругами возникла ссора на почве неприязненных отношений друг к другу, после которой заявительница отправилась спать. Через некоторое время разозлившийся мужчина разбудил экс-супругу и, продолжив скандалить, решил ее припугнуть, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Житель региона принес из кухни нож и начал размахивать им перед потерпевшей, высказывая угрозы убийством. Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого – 46-летнего, ранее судимого мужчину.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.