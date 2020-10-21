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Санитарная авиация Тюменской области спасает людей из труднодоступных районов

Только за третий квартал 2020 года вертолет совершил 37 вылетов
Вадим Бегун
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Санитарная авиация Тюменской области спасает людей из труднодоступных районов. Фото Дмитрия Уженцева.

Санитарная авиация Тюменской области спасает людей из труднодоступных районов. Фото Дмитрия Уженцева.

В Тюменской области благодаря развитию санитарной авиации удается выиграть время для спасения и оказания помощи людям из труднодоступных и удаленных районов. Центр медицины катастроф ОКБ № 1 успешно продолжает совершать вылеты в экстренных ситуациях. Так, только за третий квартал 2020 года вертолет МИ-8, оснащенный современной аппаратурой для поддержания жизнедеятельности, совершил 37 вылетов и доставил в больницы региона 46 пациентов, из них 11 детей. Всем им можно было оказать помощь только в условиях специализированного медицинского учреждения.

– Также вертолет используют для транспортировки пациентов, имеющих противопоказания к транспортировке автомобильным транспортом. По показаниям осуществляется авиамедицинская эвакуация с использованием оборудования, поддерживающего жизненно-важные функции: искусственная вентиляция легких, система мониторирования и дефибрилляции, инфузионные насосы и другие, – рассказала пресс-секретарь областной клинической больницы № 1 Тамара Шаргина.

По ее словам, вылеты в основном осуществляются в труднодоступные места, такие как Тобольский, Вагайский и Уватский районы. Также специалисты вылетают к коренному населению. В деревнях Тобольского района, которые отрезаны от автомобильных дорог, в большинстве случаев есть фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшер оценивает состояние пациента, обращается в диспетчерскую службу, после чего по медицинским показаниям осуществляется вылет вертолета.

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