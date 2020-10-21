Над Тюменью ночью кружил самолет Ан-2: что случилось?

В Тюмени тепловые сети диагностируют с помощью малой авиации. Фото - УСТЭК.

В Тюмени тепловые сети диагностируют с помощью малой авиации. Над городом в минувшие выходные кружил самолет Ан-2 с аэросъемочным оборудованием на борту.

Съемка проходила ночью и выполнялась с высоты 300 – 400 метров. Инфракрасные изображения тепловых сетей в режиме реального времени записывались на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.

– Мы нацелены на повышение уровня безопасности эксплуатации тепловых сетей и обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Метод инфракрасной аэросъемки позволяет провести оценку состояния сетей во время отопительного периода. Важным его достоинством является оперативность, точность и масштабность, – заявил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

По его словам, сейчас специалисты обрабатывают полученные материалы, чтобы найти участки теплотрасс с наличием утечки теплоносителя. Получение такой информации важно, так как позволит быстро ликвидировать аварийные места на тепловых сетях до наступления зимних холодов.