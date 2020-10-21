Фильм о тюменском актере с рассеянным склерозом взял гран-при на фестивале в Испании. Фото - Мария Стринадкина.

Фестиваль документального и короткометражного кино SANT ANDREU DE LA BARCA завершился в Барселоне в минувшую субботу. В конкурсе принимали участие киноработы со всего мира на испанском и английском языках. Картина «Потеря тела» испанского режиссера Марка Надаля признана лучшим документальным фильмом. Главным героем картины стал актер Тюменского драматического театра Дмитрий Куклев, который живет с диагнозом «рассеянный склероз». История лечения этого заболевания и реабилитации легли в основу фильма, который был снят в Тюмени в 2017 году совместно со специалистами медико-санитарной части «Нефтяник».

– Идея создания фильма о людях с рассеянным склерозом родилась у Стеллы Анатольевны Сиверцевой. Много лет она занимается проблемами рассеянного склероза. В 2005 году на базе МСЧ был создан Тюменский областной центр рассеянного склероза. Методы работы с больными в центре, помимо медикаментозного лечения, включают в себя и новые нестандартные формы немедикаментозного воздействия, такие как арт-терапия и музыкальная терапия, – рассказала пресс-секретарь «Нефтяника» Мария Стринадкина.

Тюменский центр рассеянного склероза является одним из лучших в Российской Федерации. За годы работы силами центра создан регистр больных региона. В центре получают консультативную помощь и проходят комплексное лечение не только пациенты, проживающие на юге Тюменской области, но и жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также соседних областей Уральского федерального округа. За время работы оказана помощь более чем двум тысячам пациентам с рассеянным склерозом.