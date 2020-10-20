В тюменских садоводческих товариществах произошло более 70 пожаров с начала года. Фото - Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Жителей Тюмени призывают быть бдительными и осторожными с огнем в садоводческих товариществах. За девять месяцев этого года там произошло 73 пожара.

– Основными причинами возгораний является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, а также короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителями, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве пояснили, что во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима. Так, следует периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции.

Кроме того, не нужно перегружать электросеть. На участках, где расположены индивидуальные жилые дома, всегда должны быть запасы воды в целях пожаротушения.