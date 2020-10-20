Тюменцам объяснили, как защититься от гриппа. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцам объяснили, как защититься от гриппа. Главное – при малейших признаках заболевания нужно обратиться к врачу.

– Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, реже посещайте места скопления людей, используйте маску, избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками, – посоветовали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, грипп – очень заразное заболевание. Инфекция передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора, а также через грязные руки.

Симптомами гриппа являются высокая температура, озноб, общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, слабость, упадок сил, ухудшение аппетита.

– Принимая антибиотики в первые дни заболевания, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции, – отметили в управлении.

Там также подчеркнули, что самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.