Прокуратура проверит, почему в тобольский Иртыш попадают сточные воды. Скриншот из видео.

В Тобольске проверят информацию о сливе канализации в реку Курдюмку. Ранее об этом рассказывал местный житель.

– В «ЧС Тобольск» размещена информация о том, что «канализация попадает в Курдюмку, а потом в Иртыш». Тобольской межрайонной прокуратуре поручено проверить информацию и при наличии оснований принять все необходимые меры реагирования. Проверка находится на контроле прокуратуры области, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее житель Тобольска Ясин Аллахвердиев в социальных сетях заявил, что в подгорной части города у дома № 6 на улице Слесарной происходит экологическая катастрофа.

– Из колодцев выступает канализация и стекает в речку Курдюмку, далее с земными стоками попадает в реку Иртыш. По данному факту составлено заявление о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, – сообщает горожанин.