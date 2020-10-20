Почти три миллиона рублей потратили тюменцы на продовольственной ярмарке. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Почти три миллиона рублей потратили тюменцы на продовольственной ярмарке, которая состоялась в минувшую субботу, 17 октября. Большим спросом пользовались говядина, свинина, птица, а также картофель, овощи и дикоросы.

– Продажи составили около 80% от общего объема продукции, а общий товарооборот – 2,721 миллиона рублей. В ярмарочной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянские, фермерские, а также личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составила 42%. Всего было организовано 91 торговое место, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что следующая ярмарка должна пройти 7 ноября. Однако дату могут изменить в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.