В Тюмени мужчина сломал челюсть заболевшей подруге. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение из больницы о женщине, которая пострадала от рук своего возлюбленного. Стражи правопорядка выяснили, что в одной из квартир областного центра произошел конфликт между сожителями.

– Незадолго до случившегося у потерпевшей начались проблемы со здоровьем. На этой почве 47-летняя гражданка стала частенько распивать алкоголь. Происходящее возмущало сожителя, он требовал прекращать застолье, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В день преступления мужчина вернулся с работы и обнаружил нетрезвую возлюбленную. Между ними вспыхнул конфликт, который привел к рукоприкладству. Злоумышленник стал бить женщину и сломал ей челюсть.

Полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя города Тюмени. В отделе полиции мужчина признался в содеянном. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.