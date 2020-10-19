В Заболотье открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Тюменская областная дума

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Старый Каишкуль Ярковского района. Это труднодоступная территория вдали от районного центра, а до ближайшего крупного населенного пункта около 10 км.

Фото: Тюменская областная дума

Преодолеть их непросто – местность заболоченная. В этом убедился замглавы аграрного комитета Тюменской областной думы Юрий Конев, который принял участие в открытии ФАПа. Зимой старокаишкульцы выезжают из деревни по зимнику. А в теплое время года через проблемный участок перебираются на болотоходах и лодках. Когда селянам нужно решить неспешные повседневные задачи, они не обращают внимания на трудности. Но если кому-то требуется срочная медицинская помощь и счет идет на минуты, дорога через болото становится серьезным препятствием.

В Старом Каишкуле живут 143 человека, из них более 40 детей, и то, что новый ФАП будет востребован, не вызывает сомнений. На установку ФАПа и его оборудование выделили 5 млн 270 тысяч рублей.

Фото: Тюменская областная дума

Первую медицинскую помощь односельчанам оказывает фельдшер с 30-летним медицинским стажем Исхак Айткулов. Долгие годы его рабочим местом было небольшое старое здание. Оно не отвечало современным требованиям медицины. А сегодня Исхак Мисфакович принимает первых пациентов в новом ФАПе, который больше прежнего в два раза. Площадь здания – 63 кв. м.

Здесь есть приемная, процедурный и смотровой кабинеты, санитарная комната, зона ожидания для пациентов и зона отдыха для персонала. У входа в здание установлен электроподъемник для маломобильных пациентов. Но самое главное – оборудование, которое позволяет выполнять диагностические процедуры без выезда в районную поликлинику. Например, теперь фельдшер может не просто измерить давление пациенту, но даже снять электрокардиограмму прямо на месте. Здесь можно проводить первичное обследование жителей и плановые осмотры, делать забор анализов и прививки детскому населению, а главное – качественно оказать срочную медицинскую помощь.

Фото: Тюменская областная дума

По мнению депутата облдумы Юрия Конева, первичная помощь – это основа здравоохранения, потому что от того, как сработает фельдшер, зависит жизнь человека. Юрий Михайлович поздравил жителей с открытием ФАПа, пожелал всем здоровья и чтобы надобность посещать медицинское учреждение возникала крайне редко.