В Тюменской области в пожарах травмировались три человека. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюменской области за минувшую неделю произошел 86 пожаров. В них травмировались три человека.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 42 раза. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 47 раз спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах сами и следите за теми, кто находится рядом: ваше внимание и помощь могут потребоваться оказавшимся в беде. Особое внимание – детям, не оставляйте их без присмотра. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.