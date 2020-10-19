В Тюмени автоинспекторы задержали двух пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 19 октября, утром прошла сплошная проверка автомобилистов на трезвость. Автоинспекторы, дежурившие на улице Ямской, 2 и на 174-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень, выявили 22 нарушения Правил дорожного движения.

Группа нарядов ДПС, работавшая на Ямской, задержала двух водителей в состоянии алкогольного опьянения. Оба автомобилиста 39-ти лет.

– Показания освидетельствования водителя автомобиля «Лада Гранта» составили 0.37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Показания водителя «Шевроле Круз» – 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На них составлены административные материалы, автомобили эвакуированы на спецстояку, – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО привлекли 12 водителей, за нарушение правил перевозки детей – двоих. Три водителя наказаны за нарушение правил светопропускемости стекол, еще три за установку газоболонного оборудования без соответствующей регистрации в органах ГИБДД.