Тюменский композитор рассказал, как создают саундтреки для кино Фото: pixabay.com

В рамках проекта «Шестой сценарный» писателя и сценариста Александра Молчанова тюменский композитор Кирилл Бородулев рассказал, как создается музыка для кино и театра. В режиме онлайн он поделился своим опытом со зрителями, рассказал, почему выбрал эту профессию и работе на федеральных проектах.

По словам Кирилла, он всегда готов делиться опытом с людьми, которые интересуются киноиндустрией, рассказывать о себе и своей деятельности. Это помогает найти новые знакомства, проекта, так после мастер-класса Кириллу написал режиссер, которому интересно с ним поработать.

Отметим, что тюменец - автор музыки для театра Дмитрия Ефимова «Европа». Композитор и звукорежиссер документальных фильмов «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» и «*#ЗвездочкаРешетка». В 2017 году музыка Кирилла звучала в четвертом сезоне проекта «Танцы» на ТНТ, сообщает «Мегатюмень».