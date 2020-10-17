Театровед из Тюмени стала экспертом известного драматургического конкурса

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Конкурс новой драматургии «Маленькая Ремарка» опубликовал состав экспертного совета. В него вошла заместитель руководителя по творческой работе театрального центра «Космос», театровед и театральный критик Александрина Шаклеева.

«Маленькая Ремарка» – одна из номинаций крупного драматургического конкурса «Ремарка». В ней принимают участие авторы пьес для детей и подростков. В команду ридеров* проекта входят известные театроведы, театральные критики, продюсеры, драматурги и другие театральные специалисты. В этом году в их число вошла заместитель руководителя по творческой работе театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева. Это будет третий драматургический конкурс, на котором она выступает в роли ридера. Ранее Александрина входила в экспертный состав проектов «Первая читка» и «Старый конь».

— Я – театровед, и это один из вариантов моей работы – быть ридером. «Ремарка» – не первый конкурс драматургии, в команду которого я вхожу. Но впервые я буду читать исключительно пьесы для детей и подростков, чему очень рада, поскольку люблю литературу и театр в этом направлении. Поиски способов разговора современного искусства с детьми – одна из областей моих профессиональных интересов, – поделилась Александрина Шаклеева.

В прошлом году в «Ремарке» приняли участие более 800 пьес из 12 стран. Подать свою работу на конкурс может любой желающих. Его главная цель – поддержать авторов из разных регионов страны и наладить прямой контакт между ними и театрами.