Все о фешн расскажут в интернет-шоу тюменские стилисты

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Тюменская молодежь выпустила в сети пилот шоу о моде «Как они делают фешн». В первом выпуске местные создатели рассказали о первых заказах и их реализации. Всего в проекте планируется четыре серии, они выйдут до конца 2020 года, сообщает Moi-portal.ru.

Первая серия появилась 12 октября и уже доступна для просмотра в группе «ВКонтакте» и на Youtube-канале мультицентра. В первом выпуске зрители узнают об уличной моде от тюменских брендов «ПРОСТО.БЕЛАЯ» дизайнера и стилиста Алены Абдульмановой и TGP бренд-дизайнера и спортсмена Кирилла Кочеткова. Ведущей стала стилист и создательница Школы Стиля Катя Попова.

Выход второго выпуска ожидается 26 числа. В нем создательницы бренда Prosto Ксения Гонгадзе и Светлана Гесс вместе с ведущей Дарьей Киселевой поговорят об элегантной женской одежде и создании своего бренда.

– Мы хотим не только познакомить тюменцев с региональными создателями, но и подтолкнуть творческих зрителей на создание собственного продукта. В шоу приходят люди, которые сталкиваются с теми же проблемами и страхом, но не останавливаются, пробуют, придумывают и развивают креативность, – рассказала руководитель «Конторы пароходства» Юлия Саначина.

КСТАТИ

Мультицентр запустил программу поддержки сообществ. Участники могут получить в виде поддержки такие услуги, как запуск таргетированной рекламы, создание пресс-релиза, консультацию SMM-специалиста. А также организацию видео- и фотосъемки, гонорар приглашенному региональному спикеру или запись трека на студии. Анкету на участие в программе можно заполнить на сайте конторапароходства.рф в разделе «Проекты».