Акция #МЫВМЕСТЕ продолжается: волонтеры помогают пожилым тюменцам на самоизоляции

Фото: pixabay.com

Волонтеры регионального координационного центра добровольчества и соцработники в рамках акции #МЫВМЕСТЕ помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Как рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения департамента соцразвития Гульнара Байматова, с марта 2020 года областной координационный центр, диспетчерские пункты приняли 156 000 обращений, в том числе 500 — о психологической поддержке.

Основная задача центра — прием заявок на доставку лекарств, продуктов питания, предметов первой необходимости. Гульнара Байматова призвала пожилых соблюдать самоизоляцию.

– Соцслужба, волонтеры готовы вам помогать и оперативно реагировать на ваши заявки, – подчеркнула она.

Напомним, в регионе работает единый телефон консультационного пункта – 8-800-201-41-41. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00 от всех жителей региона. При центрах социального обслуживания в муниципалитетах созданы диспетчерские пункты.