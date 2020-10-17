Тюменские волонтеры-медики провели мастер-классы по скандинавской ходьбе

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Волонтеры-медики Тюменского государственного медицинского университета провели для жителей областной столицы пять профилактических мастер-классов по скандинавской ходьбе. Занятия организовали в рамках федеральной программы «Здоровье суставов в надежных руках», сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Активистка общественного движения «Волонтеры-медики» студентка четвертого курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Анастасия Брюханова рассказала, что занятие по скандинавской ходьбе начинается с разминки, затем следуют основная часть и заминка.

– Наша целевая аудитория – это люди за 30, но заниматься профилактикой заболеваний суставов стоит с любого возраста. При проведении упражнений кровь приливает к области суставов, что обеспечивает их подвижность, защищает функции, а также укрепляет мышцы, – рассказала она.

Мастер-классы по скандинавской ходьбе проводились малыми группами с соблюдением противоэпидемических правил. На бульваре Гостеприимства и в сквере Ветеранов Энергетики волонтеры развернули информационную точку, где рассказали тюменцам о пользе скандинавской ходьбы, объяснили ее особенности, а также показали, как правильно ходить по-скандинавски.

Своим спортсменам будущие врачи рассказали о профилактике дегенеративных заболеваний суставов, поделились информационными материалами.