Тюменцам рекомендуют носить шапки осенью даже в плюсовую температуру

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Шапка нужна, что помочь организму сохранить тепло, которое влияет на правильную работу всех систем и органов. Если же на голову не надета шапка или капюшон, тепло быстро уходит, напомнила терапевт Виктория Фильченко.

Как выяснила «Мегатюмень», нет определенной температурной отметки, с которой рекомендовано носить головной убор. Здесь нужно доверять своим ощущениям, одеваться так, как комфортно. Но когда на улице устойчивый минус, шапку нужно надевать, чтобы не было переохлаждения головы и не пострадали луковицы волос, что может привести к их ломкости и выпадению.

Защита для головы нужна и в плюсовую температуру осенью, когда на улице дождь и ветер. Иначе могут возникнуть такие проблемы, как спазмы сосудов головы и переохлаждение ушей.

А вот прямой связи с нежеланием надевать шапку и гриппом или ОРВИ нет, так как заболевания вызывают вирусы и бактерии, заразиться ими можно в любую погоду. Однако при переохлаждении снижается защитная функция организма и человек становится более восприимчив к болезням.