Тюменцам рассказали, как лучше оформить больничный. Фото: Ольга Крыльцова

Оформить больничный в Фонде социального страхования либо онлайн, минуя медучреждение, невозможно. Листок нетрудоспособности по болезни может открыть только врач либо фельдшер после оценки состояния пациента. Об этом сообщила сотрудник ФСС Анна Иримко.

– Если у вас или члена семьи, нуждающегося в уходе, симптомы ОРВИ или коронавируса – вызовите врача на дом. Он проведет диагностику, назначит лечение и определит необходимость отстранения вас от работы. Если у вас короновирус, вы в списке контактных лиц – постановление Роспотребнадзора поступит в поликлинику и вам оформят листок нетрудоспособности. Если у вас иные проблемы со здоровьем – на личном приеме врач осмотрит вас и решит, открывать ли вам больничный лист, – рассказала Анна Иримко.

По ее словам, листок нетрудоспособности лучше сформировать в электронном виде. Он хранится в личном кабинете получателя услуг ФСС или на сайте госуслуг. Работодателю достаточно сообщить лишь номер листка.