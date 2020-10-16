Главу тюменского села оштрафовали на две тысячи рублей за плохую воду. Фото - прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Казанского района Тюменской области выявила нарушения в сфере водоснабжения в деревне Грачи Дубынского сельского поселения. В итоге был оштрафован чиновник.

– Установлено, что администрация сельского поселения эксплуатирует станцию подготовки питьевой воды в Грачах. При этом питьевая вода не соответствует санитарным правилам. В ней превышены норматив по железу и общее микробное число, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении главы сельского поселения возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого его оштрафовали на две тысячи рублей. Кроме того, чиновнику внесено представление об устранении нарушений закона.

Кстати, после вмешательства прокуратуры на станции подготовки питьевой воды поменяли фильтры и промыли систему.