В Тюмени полностью открыли для движения «Пермяковский» путепровод. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени завершены основные работы по капитальному ремонту участка путепровода на улице Пермякова. В настоящее время движение транспорта восстановлено в штатном режиме.

Здесь специалисты заменили деформационные швы, отремонтировали конструкции путепровода, систему водоотведения, сделали гидроизоляцию, поменяли дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, ограждения и наружное освещение. На участке уже нанесена свежая разметка.

– Водители смогли ощутить и еще одно удобство после ремонта: ранее на мосту было четыре деформационных шва, сейчас их всего два, поэтому движение стало более устойчивым и звуковых шумов намного меньше, – отметил председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Напомним, что ремонт старейшего путепровода начался в конце июля этого года. За неполных три месяца дорожникам предстояло провести капитальный ремонт участка длиной 77,5 метра над улицей Республики.