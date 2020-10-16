В Тюменский Областной офтальмологический диспансер поступило новейшее оборудование. Фото - Марина Маркадеева.

В Тюменский областной офтальмологический диспансер поступило новейшее операционное и диагностическое оборудование. Теперь, благодаря современному оснащению, местные врачи могут проводить до 300 операций в год. Кроме того, это позволило разделить потоки пациентов и повысить качество диагностики.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» установлено диагностическое оборудование в хирургическом отделении и в диагностических кабинетах для использования при доврачебных приемах и послеоперационных осмотрах. Это щелевые лампы – один из главных инструментов офтальмолога, бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного давления, рефрактометр для измерения преломляющей силы оптической системы глаза.

– Мы использовали период самоизоляции для того, чтобы улучшить работу диспансера и повысить качество оказания офтальмологической помощи. Нам удалось за счет перераспределения кабинетов высвободить пространство, оборудовать новую операционную, установить операционный стол, приобрести новый микроскоп последнего поколения, – сообщил и. о. главного врача областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

Оборудование поступило в лечебное учреждение в конце сентября. Стоит отметить, что диагностические и хирургические системы распределены между отделениями диспансера и уже используются для пациентов.

Как пояснил заведующий хирургическим отделением Андрей Макаров, новый операционный микроскоп имеет лучший свет и визуализацию, он оснащён хорошим монитором, а внутри установлена камера, которая выводит HD-изображение на монитор. Таким образом, все участники процесса могут контролировать ход операции. Такое оборудование позволяет проводить весь перечень офтальмохирургии, существующий сегодня.