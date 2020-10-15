В Тюмени силовики накрыли коттедж, где играли в покер

В Тюмени силовики накрыли коттедж, где проводили игры в покер. Фото - pixabay.com.

В Тюмени оштрафовали 41-летнего местного жителя, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело за организацию и проведение азартных игр. Теперь мужчина должен выплатить 20 тысяч рублей в доход государства.

В конце октября 2019 года горожанин арендовал коттедж, где незаконно организовывал азартные игры в покер. Так, в ноябре было проведено несколько таких игр. В ночь на 30 ноября 2019 года противоправную деятельность пресекли силовики.

– Подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и внес пожертвование на счет одного из детских учреждений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Так как мужчина совершил преступление небольшой тяжести впервые, то уголовное дело в отношении него прекратили. Таким образом, тюменца подвергли административному наказанию в виде штрафа.