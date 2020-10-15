Тюменка организовала кладбищенский бизнес, перебивая имена на надгробных плитах. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюменской области женщина организовала кладбищенский бизнес. Однако от ответственности уйти ей не удалось, за кражи с кладбищ она заплатила 383 тысячи рублей.

– В 2011 году гражданка организовала группировку. Представляясь индивидуальным предпринимателем в сфере ритуальных услуг, она брала заказы на установку надгробных плит, кладбищенских оградок, лавочек и ваз из мрамора. Пятеро ее подельников похищали с кладбищ необходимые предметы, устанавливали их на новые места заказчиков, перебивая надписи. Тем самым преступники нанесли материальный ущерб 17 тюменцам, – рассказали в региональном управлении Федеральной служб судебных приставов.

В ведомстве отметили, что женщина нигде не работала, однако имела в собственности дом. На него и был наложен арест. После наложения ограничительных мер предприимчивая местная жительница погасила долг в полном объеме всем 17 взыскателям.