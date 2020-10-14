На тюменской трассе погиб водитель, угодив на иномарке в канаву.

На автодороге Гагарино – Смирное – Казанское накануне, 13 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с трагичным исходом. На 58-м километре трассы Mitsubishi под управлением 42-летнего жителя Казанского района вылетел в канаву с водой. Водитель скончался на месте.

– Прав у погибшего не было. Его жена пояснила, что не было и навыков управления автомобилем с автоматической коробкой передач. Обстоятельства выясняются, – пояснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации от очевидцев, владелец иномарки и его друг до смертельной аварии распивали спиртное. В настоящее время стражи правопорядка выясняют, взял ли погибший машину у своего знакомого без спроса или с его разрешения.