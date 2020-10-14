Одиннадцать тюменцев узнали о положительном ВИЧ-статусе благодаря экспресс-тестированию. Фото - Центр профилактики и борьбы со СПИД.

В Тюменской области подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020». Всего обследовались 400 человек, 11 получили положительные результаты.

– Вместе с организаторами мы проводили тестирование в Тюмени у ночного клуба в позднее время суток. Получили в соцсетях обратную связь от ребят, которые там тестировались на ВИЧ. Очень много восторженных положительных отзывов о важности и пользе такого тестирования, а ночного – в особенности. По словам участников, очень важно, что акция сама приходит к людям и дает всю необходимую информацию прямо на месте, – отметила директор общественной организации «Поколение» Наталья Владиславовна Устюжанина.

В ходе закрытия акции состоялась традиционная торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Тюменской области в акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020». Следующим регионом, в который отправится экспедиция, станет Ханты-Мансийский АО – Югра.