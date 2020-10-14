Тюменские онкологи излечили женщину с четвертой стадией рака. Фото - Елена Лосева.

В «Медицинском городе» излечили жительницу из соседней области, у которой диагностировали четвертую стадию рака шейки матки. Ранее Светлана пять лет посещала врачей, но болезнь не отступала – тогда у нее была первая стадия.

Местные онкологи применили высокотехнологичный метод хирургии и провели пациентке пять курсов химиотерапии. Химиопрепарат вводили в ткань опухоли по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови.

– Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени. Благодаря такому воздействию опухоль стала уменьшаться, – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Алексеевич Дьяков.

Четвертая стадия рака считается не поддающейся полному излечению. Однако врачам «Медицинского города» удалось добиться эффективности противоопухолевого лечения. В итоге опухоль отступила.