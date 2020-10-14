Тюменский пенсионер утащил рельсы, чтобы построить забор. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела полиции в селе Юргинское поступило заявление от представителя организации из села Северо-Плетнево. Мужчина сообщил о том, что с территории предприятия похищены шесть рельс на общую сумму восемь тысяч рублей.

– Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 62-летнего жителя села Северо-Плетнево. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что собирался использовать рельсы в качестве столбиков при строительстве забора. Похищенное стражи порядка изъяли, вскоре оно будет возвращено владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По описанному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.