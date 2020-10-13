В Тюменской области скончался 82-летний мужчина с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. На этот раз умер пожилой мужчина.

– Несмотря на усилия врачей, скончался 82-летний мужчина от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 46 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии –10 875), 32 человека выздоровели (за весь период – 7 931), шесть детей заболели (за минувшие сутки), 17 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 340 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 763 человека находятся на перевахтовке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире озвучил меры по борьбе с коронавирусом. В настоящее время темпы роста заболеваемости ковидом выше, чем в среднем по стране, хотя количество заболевших всё еще в 1,3 раза меньше среднероссийского показателя и составляет 716 случаев на сто тысяч населения.

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