«Готовимся к любому варианту развития событий»: Александр Моор озвучил меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил меры по борьбе с коронавирусом. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире озвучил меры по борьбе с коронавирусом. В настоящее время темпы роста заболеваемости ковидом выше, чем в среднем по стране, хотя количество заболевших всё еще в 1,3 раза меньше среднероссийского показателя и составляет 716 случаев на сто тысяч населения.

– Для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более двух тысяч коек в 12 моногоспиталях. Часть этого комплекса после прохождения летнего пика заболеваемости была переведена в резерв, но сейчас они возвращены в оборот. Сегодня наши инфекционные госпитали загружены на 87 процентов, поэтому мы приобретаем новое оборудование и лекарства. В течение двух недель введем в строй еще одну тысячу коек, то есть увеличим мощность госпиталей в полтора раза. Это приоритет в медицинской работе, потому что именно оснащенность кислородной техникой госпиталей позволяет спасать жизни тем, кто больше всего нуждается в помощи, – заявил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что важным звеном в диагностике заболеваемости является компьютерная томография. Все, кого врачи в последнее время отправляли на КТ-диагностику, на которой устанавливается процент поражения легких, сталкивались с очередями. По его поручению для установки в поликлиниках закупают три компьютерных томографа.

Губернатор также сообщил, что для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарств для лечения инфекции на ранних стадиях. Речь идет не только о пожилых людях, а о людях всех возрастов, имеющих хронические заболевания. Эти наборы будут выдаваться по решению врача на месте при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора составляет 1 600 рублей. На эти цели в бюджете зарезервировали полмиллиарда рублей.

– Надеюсь, что такой большой резерв не пригодится и количество заболевших скоро пойдет на спад, но мы готовимся к любому варианту развития событий, – отметил Александр Моор. – В последнее время количество обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось более чем в пять раз – с полутора до восьми тысяч вызовов в сутки. Во многом этот рост связан с сезонной эпидемией ОРВИ. Мы перевели работу неотложки в Тюмени на круглосуточный режим работы и усилили медицинские службы, выезжающие на дом к людям для диагностики, оказания помощи и транспортировки больных, двенадцатью автомобилями. В конце этой – начале следующей недели в медицинский автопарк вольется еще 41 легковой автомобиль. Дополнительно к этому мы приобрели еще 46 новых машин скорой помощи. Поставка начинается в конце месяца. По мере поступления машины будут сразу вводиться в работу. Сейчас проводится набор водителей и медперсонала.

Губернатор также отметил, что в настоящее время горячие линии, телефоны поликлиник и неотложной помощи перегружены, теперь это главная головная боль тюменских властей.

– Горячие линии должны стать тем местом, куда человеку легко дозвониться. Не должен человек, нуждающийся в помощи, ждать по полтора часа, прежде чем с ним кто-нибудь поговорит. Поэтому мы увеличиваем количество операторов и соединяем все горячие линии в единый центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе поликлиник и скорой помощи. Неважно, куда вы позвоните, вас больше не будут гонять с одного номера телефона на другой, перевести вас в нужное место будет задачей оператора. Интеграция всех линий в один кулак позволит равномерно распределять нагрузку между всеми, кто сидит на приеме звонков, и сократит время дозвона до медслужб, – сообщил глава региона.

В течение двух недель областное управление Роспотребнадзора и департамент потребительского рынка проверили соблюдение мер санитарной безопасности на более чем 200 предприятиях. Больше чем у половины из них выявлены нарушения. В таких случаях в суды направляются документы для принятия решения о приостановлении деятельности.

В общественных местах и транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.

Губернатор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться.

– Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией. Самое главное сейчас – беречь себя и своих близких, соблюдать правила профилактики и безопасного поведения. От всей души желаю вам: будьте здоровы, – резюмировал Александр Моор.