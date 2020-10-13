Тюменцам напомнили об опасности выхода на первый лед. Фото - Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Тюменцам напомнили об опасности выхода на первый лед. Совсем скоро температура воздуха опустится до отрицательных значений, и на водоемах начнет образовываться ледяной покров. Некоторые люди пренебрегают мерами предосторожности, выходя на тонкий лёд и подвергая свою жизнь смертельной опасности.

– Даже если первый лёд кажется прочным, на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Молодой лёд отличается от старого более тёмным цветом и тонким ровным покровом, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве родителей попросили напомнить своим детям, что им нельзя играть вблизи водоемов и уж тем более заходить в него, по крайней мере, без сопровождения взрослых.