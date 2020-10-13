В Тюмени выпускник музыкальной школы прооперировал известного дирижера

Тюменские хирурги избавили от тромбоза известного деятеля искусств России. Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Сосудистые хирурги ОКБ № 2 избавили от тромбоза заслуженного деятеля искусств, главного дирижера оркестра русских народных инструментов имени Беззубова Владимира Лавришина. Ранее мужчина неоднократно жаловался коллегам из детской музыкальной школы «Этюд» на плохое самочувствие. Интересно, что лечащим врачом Владимира Ивановича стал выпускник этой школы по классу фортепиано, а ныне сосудистый хирург Константин Плутахин.

– Лечение было длительным и многоэтапным. Сначала посредством консервативной терапии купировали развивающийся процесс, после чего провели операцию. Хирургическое вмешательство проводится для восстановления полноценного кровотока. В зависимости от степени поражения сосуда микрохирургическим инструментарием удаляем либо тромб, либо повреждённый участок вены, – рассказал хирург.

Не так давно лечение по поводу тромбоза Владимир Лавришин перенёс на другой ноге. Как и в первый раз, конечность сильно отекла и болела, а кожа приобрела синюшный оттенок. Операцию снова проводил Константин Плутахин, и она также прошла успешно. Сейчас заслуженный деятель искусств РФ соблюдает все рекомендации докторов, регулярно проходит профилактическое обследование, УЗИ-контроль и продолжает радовать своими выступлениями ценителей музыкального искусства.