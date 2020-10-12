«Злополучный коронавирус»: скончался дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков

Скончался дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. Фото со страницы в "Инстаграм" Дениса Мацуева.

Скончался главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на своей страничке в «Инстаграме» сообщил музыкант Денис Мацуев, с которым они много лет дружили.

«Уже пять лет прошло с момента создания этого оркестра, коллектив достиг уникальных творческих высот. Мы с ним играли в разных городах нашей страны, в том числе и в Москве в Большом зале Консерватории, и в Иркутске на фестивале «Звёзды на Байкале». Замечательный молодой коллектив, который маэстро Шестаков создал с нуля», – рассказывает в социальной сети Мацуев.

По его словам, Евгений Иванович был настоящим другом и мастером своего дела: со своим почерком, рафинированной техникой и оригинальным прочтением произведений.

«Он обожал репетиции, души не чаял в своих музыкантах, относился к каждому из них как к своему родному человеку. Много есть что вспомнить про него и рассказать. Главное – он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. Благодаря Тюменскому симфоническому оркестру расцвела и филармоническая жизнь. Каждый музыкант, приезжавший с концертами в Тюмень, помимо сибирского гостеприимства, восхищался тем, насколько хорошо был готов оркестр к исполнению любого репертуара», – отмечает музыкант.

Также Денис Мацуев сообщил, что Евгений Шестаков скончался от коронавируса. У дирижера осталась маленькая дочка и, как пишет пианист, «ещё один ребёнок, который должен появиться совсем скоро».