Погода на 12 октября в Тюмени: до плюс 14

В Тюмени до плюс 14. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 октября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 7 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 9 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.