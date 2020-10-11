Тюменский психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания Фото: pixabay.com

Осенью у некоторых тюменцев обостряется чувство тоски и желание сменить работу. Но стоит ли это делать?

Как пояснила изданию «Вслух.ру» психолог Альфия Кабирова, одним из начальных признаков эмоционального выгорания служит нежелание идти на работу, а также потеря интереса к ней. В то же время специалист убеждена, что если человек трудоголик, то он «выгорит» быстрее.

По мнению Кабировой, есть профессии, которые сами по себе грозят высоким риском эмоционального выгорания. В первую очередь речь о тех занятиях, где идет взаимодействие человека с человеком. Очень важно не давать выгоранию достичь максимальных значений. Поэтому необходимо заниматься профилактикой, то есть заботиться о своем психологическом состоянии.

Чтобы не было «пресыщения» профессией, важно непрестанно развиваться и обучаться, повышать свой профессиональный уровень. Стремитесь к тому, чтобы жизнь за пределами офиса, была по максимуму насыщенной и разнообразной. Необходимо четко установить границы между работой и личной жизнью, а также отдыхом, когда возможно позволить себе забыть о трудовых буднях.

- Менять работу нужно лишь тогда, когда уже полностью исчерпал все возможности на прежнем месте, когда некуда расти дальше, - подвела итог Кабирова.