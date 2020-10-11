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Общество

Социолог из Москвы расскажет тюменцам, как общество реагирует на новые болезни

Также слушатели узнают, как во время эпидемий работают социальные связи
Светлана БОРИСОВА
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Социолог из Москвы расскажет тюменцам, как общество реагирует на новые болезни

Социолог из Москвы расскажет тюменцам, как общество реагирует на новые болезни

Фото: pixabay.com

В областной столице начинается новый сезон проекта «КонцептХаб». Первым гостем в этом году станет московский социолог Виктор Вахштайн. Он расскажет слушателям о влиянии эпидемий на общество, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

То, как общество реагирует на новые болезни будет рассмотрено на примере коронавируса. Слушатели узнают, чем эпидемии похожи на войны, и как работают социальные связи в чрезвычайных ситуациях. По словам организаторов, такая тема для первой встречи в этом году была выбрана неспроста. Первую лекцию решили посвятить событию, которая повлияла на весь мир.

Отметим, что Виктор Вахштайн — кандидат социологических наук и декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, ученый. Также Виктор — главный редактор научного журнала «Социология власти» и возглавляет философско-социологический факультет РАНХиГС при Президенте РФ.

Встреча состоится 18 октября в 13:00 в кафе «Среда» (ул. Герцена, 64). Количество мест ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией. На лекции будут соблюдены все меры предосторожности: масочный режим и социальная дистанция.