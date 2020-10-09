Тоболяк снял с карты пожилой матери более 70 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении неизвестным с банковского счета 74 тысяч рублей обратилась 62-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что хранила банковскую карту в шкафу. В определенный момент ей начали приходить СМС-уведомления о списании денег. Тогда-то потерпевшая и заметила, что карта пропала.

Оперативники установили, что к краже причастен сын заявительницы, проживающий вместе с ней. Ранее судимый за подобные преступления 35-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

– Мужчина знал о наличии на банковском счете матери крупной суммы денег и похитил карточку. Наличные злоумышленник потратил на личные нужды. В настоящее время по решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.