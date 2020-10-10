В Армизонском районе в сентябре никто не захотел жениться. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в сентябре зарегистрировали свои отношения 1 180 пар. 774 бракосочетания прошли в Тюмени.

124 церемонии прошли в Тюменском районе, 80 – в Тобольском, 46 – в Ишимском, 50 – в Заводоуковском, 18 – в Ялуторовском районах.

– В Армизонском районе никто не зарегистрировал брак в сентябре, было лишь три развода. Всего за месяц выдано 827 свидетельств о расторжении брака, в том числе 427 в Тюмени, – рассказали в Управлении ЗАГС Тюменской области.

В период режима повышенной готовности количество присутствующих на регистрация брака в органах ЗАГС ограничено – до 10 человек. Органы ЗАГС работают по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти, напоминает «Вслух.ру».