Татьяна Голикова побывала на открытии новой школы в Тюмени. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Вице-премьер России Татьяна Голикова открыла в Тюмени новый корпус школы № 94. Она отметила, что проект рекомендован Минстроем для реализации в других регионах.

– В России появилось еще одно новое современное учебное учреждение, которое даст всем возможность получать новые знания. Тюмень прирастает детьми, только в этом году в первый класс пришло на 46% больше детей, чем в 2019-м. Я хочу поблагодарить руководство региона и всех тех, кто сделал этот проект возможным к реализации за более короткие сроки, чем предполагалось, – сообщила Голикова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил, что эту школу ждали жители всего микрорайона. Глава региона пожелал ребятам, чтобы они нашли себе здесь новых друзей, а педагогам – профессионального роста и творческого подхода.

Уточним, новая школа рассчитана на 1 200 человек. В школе будут работать 47 учителей. Для обучения учащихся 1–4 классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5–11 классов – 32 кабинета.