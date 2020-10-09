Один умер, шесть пострадали: страшное ДТП произошло на тюменской трассе

Страшное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото: Вадим Бегун

Накануне, 8 октября, на 136-м километре автодороги Аромашево – Вагай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 20.00 здесь столкнулись ВАЗ 111130-21 и ВАЗ 21124.

Как рассказали автоинспекторы, виновник аварии – 40-летний житель Вагайского района – был пьян, ездил он без прав. Его авто вылетело на встречку. До приезда скорой помощи погиб 26-летний водитель.

– Травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира автомобиля ВАЗ 111130-21, 1993, 1992, 1971 и 1979 года рождения, а также водитель и 59-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21124, – сообщили в пресс-службе тобольского ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что всем пострадавшим медики оказали помощь. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.