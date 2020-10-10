Тюменские юидовцы показали новую амуницию. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Новые жилеты с логотипом движения ЮИД презентовали участники тюменского областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие проходило в детском лагере «Остров детства».

Более четырех с половиной тысяч юных инспекторов движения будут дежурить вместе с сотрудниками ГИБДД и волонтерами в жилетах с эмблемой Всероссийского движения ЮИД. Им предстоит проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

– Участников конкурса «Безопасное колесо» приветствовал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, который пожелал ребятам активной творческой работы, успехов в учебе и побед в любых начинаниях, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В общем зачете конкурса победила команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, а бронза у юидовцев из Тюменского района.