Тюменцу грозит до семи лет тюрьмы за вырубку деревьев. Фото - pixabay.com.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Вагайского района. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Летом 2019 года злоумышленник нанял двух работников для рубки леса в Вагайском участковом лесничестве, скрыв от них отсутствие разрешительных документов. В результате незаконно вырублено более 300 берез и осин. Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 800 тысяч рублей.

– Преступление длительное время было нераскрытым. Однако обвиняемого все же удалось установить. В целях возмещения ущерба на его квартиру наложили арест, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине максимально грозит лишение свободы до семи лет и крупный штраф.