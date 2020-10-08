Тюменцы перестали соблюдать масочный режим в автобусах. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на треть выросло количество общественного автотранспорта, где нарушается масочный режим. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора области Юлия Распопова.

В результате рейдов оказалось, что пассажиры, водители и кондукторы часто не соблюдают обязательный масочный режим. Количество транспортных средств, в которых зафиксированы такие нарушения, увеличилось до 30%. Еще в августе их число не превышало и трех процентов.

– При проверке предприятий торговли и общественного питания выявлены основные нарушения: отсутствие дезинфицирующих средств, антисептиков и масок. По итогам проверок составлено восемь протоколов об административном приостановлении деятельности (четыре – предприятия общепита, три – торговля и один – парикмахерская), – сообщила Юлия Распопова.

Она напомнила гражданам старше 65 лет о необходимости максимально соблюдать изоляцию и не посещать общественные места.