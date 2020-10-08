Тюмень не откажется от однолетних цветов. Фото: Вадим Бегун

Тюменские власти не намерены отказываться от однолетних цветов. Дело в том, что затраты на содержание однолетних и многолетних цветников одинаковы, поэтому их планируют комбинировать.

– Многолетники очень требовательны к почве и имеют непродолжительный период цветения, ограниченную цветовую гамму. Это по сравнению с яркими, цветущими в течение всего лета однолетниками. Необходимо достичь баланса между однолетним и многолетним цветочным оформлением. В ключевых местах, где надо подчеркнуть парадность, целесообразно оставить однолетние цветники, улицы, бульвары оформить многолетними цветниками, – сообщила председатель комитета по благоустройству управы Центрального административного округа Тюмени Елена Лазарева.

В эти дни можно увидеть, как на Центральной площади подрезают розы, после этого их утеплят торфом, а ранней весной специалисты будут следить за температурным режимом, чтобы вовремя открыть растения.

До конца октября в Центральном округе Тюмени цветники полностью очистят от однолетников, вазоны тоже освободят от растений, приведут в порядок и отправят на хранение на базу ЛесПаркХоза.