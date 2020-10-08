Тюменка с пятого раза родила долгожданную дочку. Фото - из архива роддома №2.

В многодетной семье 37-летней тюменки Светланы долгожданное прибавление – на свет появилась девочка. Теперь у женщины пять детей, до этого у нее рождались мальчики. Все они увидели первый лучи солнца в роддоме № 2, которому в этом году исполнилось 65 лет.

Горожанка рассказала, что они с мужем планируют рождение ещё одного малыша, как дочь подрастёт. Рожать она планирует, как и прежде, в полюбившемся роддоме.

– Здесь по-домашнему душевно, работают люди с добрым сердцем и чуткой душой. Врачи и медсестры работают слажено, ни на минуту не оставляли меня и ребёнка без внимания - отвечают на все вопросы, все объясняют, помогают, показывают. Акушерки даже гладили по рукам, поддерживали, что очень важно для позитивного настроя в такой непростой момент, – поделилась впечатлениями Светлана.

Тюменскому родильному дому № 2 в этом году исполнилось 65 лет. За это время в нём появились на свет более 200 тысяч новорожденных, а это почти треть жителей Тюмени. Учреждение оснащено всем необходимым для оказания специализированной помощи роженицам и новорождённым. Только за последние годы в эксплуатацию было введено 186 единиц современного оборудования.